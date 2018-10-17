Другие материалы
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Происшествия
18.10.2018, 11:23
Тело зарезанного мужчины обнаружено в квартире на северо-западе Москвы
18 октября. Mossovetinfo.ru – Тело зарезанного мужчины было обнаружено в квартире жилого дома на улице Фабрициуса, сообщается на официальном сайте ГСК СК РФ по Москве. Смерт мужчины наступила...
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Происшествия
18.10.2018, 08:36
Полиция в Москве задержала подозреваемого в мошенничестве на 5,6 миллиона рублей
18 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники московской полиции задержали подозреваемого в хищении денег с банковского счета на сумму 5,6 миллиона рублей, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в...
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Происшествия
17.10.2018, 10:58
Подозреваемый в тройном убийстве задержан в Москве
17 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники московской полиции задержали подозреваемого в совершении тройного убийства, сообщается на официальном сайте МВД РФ. Убийство было совершенно в квартир...