18 октября. Mossovetinfo.ru – Тело зарезанного мужчины было обнаружено в квартире жилого дома на улице Фабрициуса, сообщается на официальном сайте ГСК СК РФ по Москве.



Смерт мужчины наступила в результате множественных ножевых ранений. Также в квартире был обнаружен мужчина с телесными повреждениями, он был доставлен в больницу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», устанавливаются обстоятельства случившегося. На причастность к совершенному преступлению проверяется хозяин квартиры.