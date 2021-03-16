 
Актуальные темы: коронавирус
Происшествия     16.03.2021 14:05

Торговец поддельными справками о вакцинации от COVID-19 задержан в Москве

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  сертификаты  подделка  задержание  МВД 

16 марта. Mossovetinfo.ru – Полицейские в Москве задержали 30-летнего жителя Москвы, подозреваемого в торговле поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Предложение о продаже поддельных сертификатов злоумышленник размещал в интернете, цена варьировалась от 4 до 5 тысяч рублей. Деньги предлагалось перевести на банковскую карту.

Подозреваемый был установлен и задержан. Он сообщил оперативникам, что продажей поддельных сертификатов занялся осенью 2020 года. В настоящее время устанавливается сколько поддельных сертификатов успел продать злоумышленник и кому они были проданы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  сертификаты  подделка  задержание  МВД 

Возврат к списку

Лента новостей

14:20 Мнения В центре Гамалеи рассказали, можно ли пить алкоголь после вакцинации от COVID-19

14:05 Происшествия Торговец поддельными справками о вакцинации от COVID-19 задержан в Москве

13:36 В России Очередной этап программы туристического кешбека стартует в ночь на 18 марта

13:18 В России Третья российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в ближайшие дни

12:12 Город (Москва и область) Участок оранжевой ветки метро закроют с 20 марта по 2 апреля

Актуальные материалы

08:37 Общество Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за 70 лет

11:08 Власть Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

09:52 Общество Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»

12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru