Торговец поддельными справками о вакцинации от COVID-19 задержан в Москве

16 марта. Mossovetinfo.ru – Полицейские в Москве задержали 30-летнего жителя Москвы, подозреваемого в торговле поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса, сообщается на официальном сайте МВД РФ.



Предложение о продаже поддельных сертификатов злоумышленник размещал в интернете, цена варьировалась от 4 до 5 тысяч рублей. Деньги предлагалось перевести на банковскую карту.



Подозреваемый был установлен и задержан. Он сообщил оперативникам, что продажей поддельных сертификатов занялся осенью 2020 года. В настоящее время устанавливается сколько поддельных сертификатов успел продать злоумышленник и кому они были проданы.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.