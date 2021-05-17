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Происшествия     17.05.2021 12:00

Три человека погибли после нападения с ножом на людей в Екатеринбурге

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Теги:  Екатеринбург  нападение  поножовщина  смерть 

17 мая. Mossovetinfo.ru — Три человека погибли в результате нападения с ножом возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Сообщается, что конфликт произошел в парке возле вокзала на почве распития спиртных напитков. Мужчина нанес своим собутыльникам ножевые ранения, от которых они скончались.

Приехавшие полицейские были вынуждены применить табельное оружие для задержания нападавшего. На предупредительный выстрел в воздух он не отреагировал, поэтому был произведен выстрел на поражение. Нападавший был ранен. Он доставлен в больницу для оказания медпомощи.

Сообщается, что в задержании полицейским оказал помощь наряд из трех военнослужащих Центрального военного округа, которые патрулировали территорию возле вокзала.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на людей возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Сообщалось о трех пострадавших. Также сообщалось, что нападавший был застрелен полицией, однако эта информация не подтвердилась.

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Теги: 
Екатеринбург  нападение  поножовщина  смерть 

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