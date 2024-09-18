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Происшествия     20.09.2024 09:36

Три человека погибли в ДТП на Мичуринском - прокуратура

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Теги:  Мичуринский  Москва  ДТП 

20 сентября — Mossovetinfo.ru — Три человека погибли минувшей ночью на Мичуринском проспекте, когда в остановившийся на светофоре автомобиль такси врезался автомобиль «Форд» под управлением мужчины 1997 г.р. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

«В результате дорожной аварии погибли водитель автомобиля такси и две его пассажирки 2001 и 1998 г.р. Также медицинская помощь потребовалась водителю автомобиля «Форд», двум его пассажирам и пассажиру такси. Они госпитализированы», - говорится в сообщении.

Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

Фото: прокуратура Москвы


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Теги: 
Мичуринский  Москва  ДТП 

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