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Происшествия
20.09.2024, 09:36
Три человека погибли в ДТП на Мичуринском - прокуратура
20 сентября — Mossovetinfo.ru — Три человека погибли минувшей ночью на Мичуринском проспекте, когда в остановившийс...
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Происшествия
18.09.2024, 19:37
3 человека погибли, более 100 получили ранения в результате взрывов устройств беспроводной связи в Ливане
18 сентября — Mossovetinfo.ru — Более 100 человек получили ранения в среду в результате взрывов устройств беспроводно...
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Происшествия
18.09.2024, 18:19
По факту происшествия со стрельбой в Москве возбуждено уголовное дело
18 сентября — Mossovetinfo.ru — Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлен...