Три человека погибли в ДТП на Мичуринском - прокуратура

20 сентября — Mossovetinfo.ru — Три человека погибли минувшей ночью на Мичуринском проспекте, когда в остановившийся на светофоре автомобиль такси врезался автомобиль «Форд» под управлением мужчины 1997 г.р. Об этом сообщает прокуратура Москвы.



«В результате дорожной аварии погибли водитель автомобиля такси и две его пассажирки 2001 и 1998 г.р. Также медицинская помощь потребовалась водителю автомобиля «Форд», двум его пассажирам и пассажиру такси. Они госпитализированы», - говорится в сообщении.



Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).



Фото: прокуратура Москвы