17 июня. Mossovetinfo.ru – Три человека пострадали в результате аварии на юге Москвы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Авария произошла на пересечении Варшавского шоссе и Сумской улицы. Столкнулись три автомобиля, одна из машин перевернулась.
На месте происшествия работают врачи, они осматривают пострадавших. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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