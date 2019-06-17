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Происшествия     17.06.2019 10:12

Три человека пострадали в результате ДТП на юге Москвы

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Теги:  ДТП  авария 

17 июня. Mossovetinfo.ru – Три человека пострадали в результате аварии на юге Москвы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Авария произошла на пересечении Варшавского шоссе и Сумской улицы. Столкнулись три автомобиля, одна из машин перевернулась.

На месте происшествия работают врачи, они осматривают пострадавших. Обстоятельства аварии устанавливаются.


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Карта места

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Теги: 
ДТП  авария 

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