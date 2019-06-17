17 июня. Mossovetinfo.ru – Три человека пострадали в результате аварии на юге Москвы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.



Авария произошла на пересечении Варшавского шоссе и Сумской улицы. Столкнулись три автомобиля, одна из машин перевернулась.



На месте происшествия работают врачи, они осматривают пострадавших. Обстоятельства аварии устанавливаются.