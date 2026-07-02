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Происшествия     13.07.2026 07:47

Три погибших и три пострадавших в поселке под Истрой после падения БПЛА - губернатор

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Теги:  БПЛА  беспилотник  Московская область  губернатор  Воробьев  ПВО  атака  погибшие 

13 июля — Mossovetinfo.ru — В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения, имеются пострадавшие и в других поселениях, над территорией региона было сбито и подавлено 81 БПЛА, силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников. Ою этом в своем официальном информационном канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В сообщении губернатора говориться:

«Беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.

К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В Солнечногорске после попадания БПЛА в многоквартирный жилой дом пострадали два человека. Повреждены стена и остекление здания. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино (Истра) — там повреждены два частных дома. В Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон. Пострадавших нет.

На всех местах продолжают работать экстренные и оперативные службы.
Силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников. Будем информировать».

Фото: (из информканала губернатора) дом в поселке Пионерский тушат


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Теги: 
БПЛА  беспилотник  Московская область  губернатор  Воробьев  ПВО  атака  погибшие 

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