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13.07.2026, 07:47
Три погибших и три пострадавших в поселке под Истрой после падения БПЛА - губернатор
13 июля — Mossovetinfo.ru — В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще ...
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Происшествия
10.07.2026, 17:58
ФСБ: задержаны члены межнациональной ОПГ за организацию незаконной миграции в нескольких регионах РФ
10 июля — Mossovetinfo.ru — Члены межнациональной преступной группы задержаны за организацию незаконной миграции н...
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02.07.2026, 21:00
Суд в приговорил мужчину к 14 годам за шпионаж в московском регионе в пользу украинских спецслужб
2 июля — Mossovetinfo.ru — Решением суда наказание в виде 14 лет колонии строгого режима назначено жителю Тверской об...