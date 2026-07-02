Три погибших и три пострадавших в поселке под Истрой после падения БПЛА - губернатор

13 июля — Mossovetinfo.ru — В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения, имеются пострадавшие и в других поселениях, над территорией региона было сбито и подавлено 81 БПЛА, силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников. Ою этом в своем официальном информационном канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



В сообщении губернатора говориться:



«Беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.



К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.



В Солнечногорске после попадания БПЛА в многоквартирный жилой дом пострадали два человека. Повреждены стена и остекление здания. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.



Разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино (Истра) — там повреждены два частных дома. В Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон. Пострадавших нет.



На всех местах продолжают работать экстренные и оперативные службы.

Силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников. Будем информировать».



Фото: (из информканала губернатора) дом в поселке Пионерский тушат