Три сотрудника полиции и 6 задержанных граждан получили легкие ушибы в ДТП

7 марта, Mossovetinfo.ru - 6 марта около 15.10 три сотрудника полиции и 6 задержанных граждан получили легкие ушибы в ДТП с участием автобуса ГУ МВД России по г. Москве. Все осмотрены медицинскими работниками, сообщила пресс-служба ГУ МВД. В автобусе находились 29 человек: 5 сотрудников полиции и 24 задержанных за участие в несанкционированном мероприятии граждан. ДТП произошло в центре Москвы на пересечении Комсомольского проспекта с ул. Хамовнический Вал, автобус двигался с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами.