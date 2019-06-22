22 июня. Mossovetinfo.ru – Трое детей пострадали из-за поломки аттракциона в парке «Сокольники». Информацию подтвердили в пресс-службе парка.



Инцидент произошел в субботу утром. Дети упали на земли после того, как страховочные трассы самопроизвольно отстегнулись. В настоящее время уточняется характер травм, которые получили дети.