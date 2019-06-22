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Происшествия     22.06.2019 12:07

Трое детей пострадали из-за поломки аттракциона в парке «Сокольники»

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Теги:  парки  дети  ЧП 

22 июня. Mossovetinfo.ru – Трое детей пострадали из-за поломки аттракциона в парке «Сокольники». Информацию подтвердили в пресс-службе парка.

Инцидент произошел в субботу утром. Дети упали на земли после того, как страховочные трассы самопроизвольно отстегнулись. В настоящее время уточняется характер травм, которые получили дети.


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Карта места

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Теги: 
парки  дети  ЧП 

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