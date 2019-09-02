2 сентября. Mossovetinfo.ru – Трое детей спасены в ходе тушения пожара в пятиэтажном доме на улице Чаплыгина, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.



Пожар произошел квартире на пятом этаже, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В ходе тушения были спасены четверо человек, в том числе трое детей. Они переданы для осмотра медикам.



В течение 40 минут пожар был локализован, дальнейшая информация уточняется.