Убийство вице-губернатора г. Санкт-Петербурга М. Маневича, совершенное в 1997 году, раскрыто - ФСБ

30 апреля. Mossovetinfo.ru - Федеральной службой безопасности Российской Федерации (ФСБ) совместно с МВД России раскрыто совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора г. Санкт-Петербурга М. Маневича, сообщило ФСБ.



"В ходе следственных действий процессуально задокументирована причастность к совершению преступления двух членов ОПГ г. Санкт-Петербурга, один из которых осуществлял наблюдение за местом жительства чиновника и передавал своему подельнику информацию о передвижении М. Маневича. Второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор", - говорится в сообщении.



"Получены признательные показания обоих фигурантов о подготовке и совершении убийства М. Маневича по «заказу» лидера т.н. «тамбовской» преступной группировки г. Санкт-Петербурга Барсукова (Кумарина) Владимира, 1956 г.р., который лично передал им орудие совершения преступления (автомат Калашникова)", - также отмечается в сообщении.



Продолжаются следственные действия по процессуальному закреплению обстоятельств раскрытого преступления.