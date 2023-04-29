 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     30.04.2023 11:06

Убийство вице-губернатора г. Санкт-Петербурга М. Маневича, совершенное в 1997 году, раскрыто - ФСБ

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Маневич  убийство  раскрытие 

30 апреля. Mossovetinfo.ru - Федеральной службой безопасности Российской Федерации (ФСБ) совместно с МВД России раскрыто совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора г. Санкт-Петербурга М. Маневича, сообщило ФСБ.

"В ходе следственных действий процессуально задокументирована причастность к совершению преступления двух членов ОПГ г. Санкт-Петербурга, один из которых осуществлял наблюдение за местом жительства чиновника и передавал своему подельнику информацию о передвижении М. Маневича. Второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор", - говорится в сообщении.

"Получены признательные показания обоих фигурантов о подготовке и совершении убийства М. Маневича по «заказу» лидера т.н. «тамбовской» преступной группировки г. Санкт-Петербурга Барсукова (Кумарина) Владимира, 1956 г.р., который лично передал им орудие совершения преступления (автомат Калашникова)", - также отмечается в сообщении.

Продолжаются следственные действия по процессуальному закреплению обстоятельств раскрытого преступления.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Маневич  убийство  раскрытие 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:06 Происшествия Убийство вице-губернатора г. Санкт-Петербурга М. Маневича, совершенное в 1997 году, раскрыто - ФСБ

19:24 Город (Москва и область) Собянин: рейтинг популярных мест столицы составил портал "Узнай Москву"

13:11 Происшествия Открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировано - губернатор

12:53 Происшествия Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Подмосковье

12:39 Другое Юань по значимости может обогнать доллар - The Economist

Актуальные материалы

21:16 В мире Си Цзиньпин назвал диалог единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса

08:23 Город (Москва и область) Расписание поездов на МЦД-1 изменится с 29 апреля до 8 мая

10:29 Общество Май, последний месяц весны, богат на выходные - Минтруд РФ (календарь май 2023)

09:07 Город (Москва и область) В Москве начались Дни культурного наследия

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

09:26 В мире Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru