Другие материалы
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Происшествия
30.04.2023, 11:06
Убийство вице-губернатора г. Санкт-Петербурга М. Маневича, совершенное в 1997 году, раскрыто - ФСБ
30 апреля. Mossovetinfo.ru - Федеральной службой безопасности Российской Федерации (ФСБ) совместно с МВД России раскр...
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Происшествия
29.04.2023, 13:11
Открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировано - губернатор
29 апреля. Mossovetinfo.ru - Открытое горение на площади 1 000 квадратных метров на нефтебазе в Севастополе в субботу ли...
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Происшествия
29.04.2023, 12:53
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Подмосковье
29 апреля. Mossovetinfo.ru - 4 пассажира одного из автомобилей, в том числе двое детей 10 и 7 лет, погибли на Киевском шосс...