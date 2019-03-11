11 марта. Mossovetinfo.ru – Учебная граната была обнаружена в помещении школы № 2006 на юге Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Представители МЧС и полиции прибыли в школу, после сообщения об обнаружении гранаты и выяснили что найденный предмет является муляжом гранаты РГД-5. Так как граната учебная, эвакуация здания не проводилась, занятия продолжаются во всех классах.
Полиция устанавливает, каким образом учебная граната оказалась в здании школы.
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