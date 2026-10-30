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Происшествия     06.11.2026 17:59

УФСБ задержан житель Москвы по своей инициативе работавший на украинскую террористическую организацию

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Теги:  ФСБ  УФСБ  безопасность  террористы  разведданные  передача  задержание 

6 ноября — Mossovetinfo.ru — УФСБ России по городу Москве и Московской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к передаче разведданных представителям украинской террористической организации. Об этом СМИ сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области, также распространив видеоматериал о задержании.

«Установлено, что злоумышленник инициативно посредством сети Интернет установил контакт с представителем украинского военизированного объединения, после чего добровольно стал причислять себя к его участникам. По заданию представителей указанной организации житель Москвы осуществлял сбор и передачу противнику сведений о местах стоянки колонн транспортных средств Министерства обороны РФ и иных военных объектов», - говорится в пресс-релизе пресс-службы УФСБ. Также данная информация подтверждена задержанным на видеоролике.

В ходе следственных действий по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты средства связи, которые применялись фигурантом для осуществления противоправной деятельности.

Также сообщается, что на основании представленных результатов оперативно-разыскной деятельности следственной службой УФСБ России по городу Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Решением суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Максимальный срок лишения свободы по инкриминируемой статье составляет 20 лет.

Фото (стопкадр, скрин) – из видеоматериал о задержании пресс-службы УФСБ России по городу Москве и Московской области


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Теги: 
ФСБ  УФСБ  безопасность  террористы  разведданные  передача  задержание 

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