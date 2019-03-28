28 марта. Mossovetinfo.ru – По факту падения футбольных ворот на 11-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.
Инцидент произошел вечером в среду, 27 марта на детской площадке в ТиНАО. В результате падения интерактивных детских футбольных ворот на 11-летнего мальчика, ребенок получил различные травмы и был госпитализирован.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. После того, как пострадавший ребенок выздоровеет, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна будет установить причиненный ущерб.
13:13 Происшествия Уголовное дело возбуждено после падения футбольных ворот на 11-летнего мальчика в ТиНАО
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