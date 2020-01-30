30 января. Mossovetinfo.ru – Полицейские задержали женщину, угрожавшую взорвать самолет AirBus A-321 компании S7, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



Ранее сообщалось, что самолет AirBus A-321, совершавший перелет по маршруту Симферополь – Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово из-за угрозы теракта.



Стало известно, что одна из пассажирок после посадки заявила, что у нее при себе находится взрывное устройство. Самолет был отбуксирован на стоянку для проверки. По данным агентства, пассажирка была в нетрезвом состоянии.