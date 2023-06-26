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Происшествия
26.06.2023, 19:25
Умер в больнице мальчик, которого облили бензином и подожгли сверстники на детской площадке на юге Москвы - прокуратура
26 июня — Mossovetinfo.ru — Мальчик, которого облили бензином и подожгли сверстники 5 июня на детской площадке в райо...
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Происшествия
26.06.2023, 19:02
Интервалы движения поездов на фиолетовой линии метро Москвы временно увеличены - дептранс
26 июня — Mossovetinfo.ru — Из-за человека на пути интервалы движения поездов на северо-западном участке Таганско-Кр...
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Происшествия
26.06.2023, 12:08
Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже - РИА
26 июня — Mossovetinfo.ru — Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина о призывах и организации вооруженного мяте...