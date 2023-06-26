Умер в больнице мальчик, которого облили бензином и подожгли сверстники на детской площадке на юге Москвы - прокуратура

26 июня — Mossovetinfo.ru — Мальчик, которого облили бензином и подожгли сверстники 5 июня на детской площадке в районе Южное Бутово, — скончался в медицинском учреждении, сообщает прокуратура Москвы.



"Действия злоумышленника полежат квалификации по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью)", — сообщает прокуратура.



"В отношении несовершеннолетнего обвиняемого ранее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — также сообщает прокуратура.

Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы.