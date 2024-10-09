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Происшествия
09.10.2024, 13:50
Начальницу управления ФНС на Ямале задержали за взятку в виде Porsche Cayenne
9 октября — Mossovetinfo.ru — Начальника управления ФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яну Калюжину за...
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Происшествия
09.10.2024, 13:19
Ураган «Милтон» может стать одним из самых разрушительных за всю историю наблюдений во Флориде
9 октября — Mossovetinfo.ru — Ураган «Милтон» приближается к Флориде и может стать одним из самых разрушительных шт...
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Происшествия
09.10.2024, 13:04
С 7 октября временно недоступны сайты ГАС «Правосудие»
9 октября — Mossovetinfo.ru — Судебный департамент при Верховном суде России накануне вечером впервые прокомментир...