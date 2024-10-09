Ураган «Милтон» может стать одним из самых разрушительных за всю историю наблюдений во Флориде

9 октября — Mossovetinfo.ru — Ураган «Милтон» приближается к Флориде и может стать одним из самых разрушительных штормов за всю историю наблюдений, сообщает CNN.



«Милтон» снова усилился и стал ураганом 5-й категории. Несмотря на то, что, по прогнозам, он ослабнет до того, как выйдет на сушу, он удвоит свои размеры, а это значит, что его разрушительное воздействие будет ощущаться на гораздо большей территории. За последние 24 часа зона тропического шторма расширилась с 80 до 140 миль от его центра.



Ураган Милтон по-прежнему относится к урагану 5-й категории со скоростью ветра 160 миль в час, согласно обновлениям Национального центра ураганов (NHC) на 5 утра. Шторм находится примерно в 300 милях к юго-западу от Тампы и движется на северо-восток со скоростью 14 миль в час.



«Согласно прогнозу, центр Милтона переместится сегодня через восточную часть Мексиканского залива, выйдет на сушу вдоль западно-центрального побережья Флориды поздно вечером или рано утром в четверг и переместится от восточного побережья Флориды к западной части Атлантического океана в четверг днем», — сообщили в NHC.



Власти Флориды продолжают призывать жителей, которые еще не эвакуировались, покинуть этот район или искать убежища, поскольку ураган «Милтон» 5-й категории приближается к штату.