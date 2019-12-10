10 декабря. Mossovetinfo.ru – Увольнение заведующей роддомом №27 при городской клинической больнице имени Спасокукоцкого Марины Сармосян не связано с возбужденным против нее уголовным делом о халатности, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.



Сообщается, что Сармосян была уволена в результате внутренней проверки, которая выявила ненадлежащее исполнение должностных обязанностей как самой Сармосян, так и заведующими отделениями роддома. Проверка проводилась в результате многочисленных обращений пациентов с жалобами на работу роддома. По итогам проверки было заменено все руководство роддома № 27.



8 декабря Савеловский районный суд Москвы заключил Сармосян под стражу на два месяца по делу о халатности. Комментируя это, в пресс-службе депздрава отметили, что заключение Сармосян под стражу стало потрясением для медицинской общественности столицы. «В подобной ситуации гораздо более понятным был бы домашний арест или подписка о невыезде», говорится в сообщении. Также указано, что департамент здравоохранения будет следить за развитием ситуации по данному уголовному делу.