9 апреля. Mossovetinfo.ru – Генпрокуратура РФ выявила в 2018 году хищения на сумму 1,6 миллиарда рублей на предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха», сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад генерального прокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в 2018 году.



Сообщается, что в течение 2018 года прокуратура провела проверки почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, федеральных органов власти, а также госкорпораций. Выявлены факты завышения стоимости работ, неправомерного распоряжения выделенными средствами, срыва сроков исполнения работ и другие нарушения. По итогам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.



Доклад генерального прокурора направлен в Совет Федерации.