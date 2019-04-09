9 апреля. Mossovetinfo.ru – Генпрокуратура РФ выявила в 2018 году хищения на сумму 1,6 миллиарда рублей на предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха», сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад генерального прокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в 2018 году.
Сообщается, что в течение 2018 года прокуратура провела проверки почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, федеральных органов власти, а также госкорпораций. Выявлены факты завышения стоимости работ, неправомерного распоряжения выделенными средствами, срыва сроков исполнения работ и другие нарушения. По итогам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.
Доклад генерального прокурора направлен в Совет Федерации.
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