В 2021 году на территории Москвы зарегистрировано на 8,5% больше сообщений о преступлениях, чем в 2020, - прокуратура

1 апреля. Mossovetinfo.ru - В 2021 г. на территории Москвы правоохранительными органами зарегистрировано на 8,5% больше сообщений о преступлениях, чем в 2020 г., сообщено 31 марта на координационном совещании в прокуратуре Москвы, где с участием представителей правоохранительных органов обсуждены организация и состояние работы правоохранительных органов по приему, регистрации и разрешению сообщений о преступлениях.



По итогам совещания выработаны конкретные меры по устранению имеющихся нарушений, принято совместное постановление.



Прокурор Москвы Денис Попов подчеркнул, что обеспечение законности и правопорядка при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях является важной составляющей уголовного судопроизводства, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на доступ к правосудию, а также защиту интересов государства и общества.