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Происшествия     14.05.2019 10:44

В аэропорту Внуково мужчина похитил у пассажира 210 тысяч долларов

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Теги:  кража  полиция  задержание 

14 мая. Mossovetinfo.ru – Полицейские в Москве задержали мужчину, который в аэропорту Внуково похитил у одного из пассажиров 210 тысяч долларов, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

В полицию обратился житель Калининграда, который сообщил, что вез в родной город более 210 тысяч долларов. Во время ожидания посадки на рейс, летевший вместе с ним пассажир обманным путем завладел его сумкой с деньгами и скрылся.

Подозреваемый был задержан на международном автовокзале в Москве при попытке покинуть столицу на рейсовом автобусе. При нем была обнаружена сумка потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанный уже сознался в содеянном. На время следствия суд поместил подозреваемого под стражу.


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Теги: 
кража  полиция  задержание 

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