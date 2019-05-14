14 мая. Mossovetinfo.ru – Полицейские в Москве задержали мужчину, который в аэропорту Внуково похитил у одного из пассажиров 210 тысяч долларов, сообщается на официальном сайте МВД РФ.



В полицию обратился житель Калининграда, который сообщил, что вез в родной город более 210 тысяч долларов. Во время ожидания посадки на рейс, летевший вместе с ним пассажир обманным путем завладел его сумкой с деньгами и скрылся.



Подозреваемый был задержан на международном автовокзале в Москве при попытке покинуть столицу на рейсовом автобусе. При нем была обнаружена сумка потерпевшего.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанный уже сознался в содеянном. На время следствия суд поместил подозреваемого под стражу.