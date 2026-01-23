 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     27.01.2026 10:11

В Балашихе во время тушения пожара в частном доме обнаружены тела четырех человек

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Балашиха  хостел  пожар  тела 

27 января — Mossovetinfo.ru — В Балашихе, в квартале Зворыкино во время тушения пожара в частном трехэтажном доме обнаружены тела четырех человек. Также, предварительно, еще шестеро человек пострадали, в доме находился хостел.

«Ночью 27 января от очевидца поступило сообщение о пожаре по адресу в хостеле в микрорайоне Салтыковка, квартал Зворыкино, д. 37. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался огонь, распространяющийся по второму этажу. Здание трехэтажное, монолитное, железобетонное, с мансардой, подвалом, паркингом, бассейном», – говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

«Ранним утром 27 января в экстренные службы поступила информация о том, что в частном доме, расположенном в городе Балашихе, произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружены тела двух мужчин и двух женщин. Также в медицинское учреждение госпитализирован 15-летний подросток с признаками отравления угарным газом. Точное количество пострадавших устанавливается. По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ)», – говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Предварительно, частный дом в Балашихе использовался в качестве хостела, без оформления соответствующих документов, - сообщают федеральные информационные агентства со ссылкой на информацию собеседников в экстренных службах.

В июле 2022 года 8 человек без признаков жизни были обнаружены на первом этаже в Москве по адресу: ул. Алма-Атинская, дом 7, корпус 2, сообщало Главное управление МЧС России по г. Москве в оперативной информации о пожаре в хостеле.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Балашиха  хостел  пожар  тела 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:03 Город (Москва и область) Утверждена архитектурная концепция для платформы станции «Достоевская» (кольцевая) - Собянин

10:35 Власть Мониторинг капремонта 6514 школ позволил сэкономить 25% затрат – Госдума, Правительство

10:11 Происшествия В Балашихе во время тушения пожара в частном доме обнаружены тела четырех человек

07:52 Город (Москва и область) Сильный снегопад ближайшим вечером начнется в Москве и Подмосковье

07:27 Происшествия За попытку грабежа в столичном метро задержан учащийся 9-го класса

Актуальные материалы

21:35 Другое США вводят пошлины против 8 стран Северной Европы из-за Гренландии

15:25 Общество Здоровья, счастья и любви в 2026 году пожелал Путин россиянам

19:51 В мире Трамп «шокирован и возмущен» атакой БПЛА ВСУ на резиденцию Путина – Ушаков

10:40 В мире Встреча Трампа и Зеленского во Флориде не принесла прогресса

08:32 Город (Москва и область) 430 инструкций mos.ru помогут спланировать новогодние выходные

15:08 В мире Путин заявил о готовности к «непростым решениям», компромиссам по мирному плану Трампа, США

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru