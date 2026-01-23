Другие материалы
27.01.2026, 10:11
В Балашихе во время тушения пожара в частном доме обнаружены тела четырех человек
27 января — Mossovetinfo.ru — В Балашихе, в квартале Зворыкино во время тушения пожара в частном трехэтажном доме обн...
26.01.2026, 07:27
За попытку грабежа в столичном метро задержан учащийся 9-го класса
26 января — Mossovetinfo.ru — На станции метро «Парк культуры» задержан учащийся 9-го класса одной из подмосковных шк...
23.01.2026, 14:02
«Портрет преступника» в Москве составила прокуратура на основе статданных 2025 года
23 января — Mossovetinfo.ru — Портрет преступника на основании статистических данных по всем составам за 2025 год, сос...