21 августа. Mossovetinfo.ru – В четверг, 20 августа, в Москве «заминировали» все станции метро и все аэропорты московского авиаузла, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.



По данным источника, анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в отношении почти 2 тысяч объектов. Помимо станций метро и аэропортов, сообщения касались десятков районных судов и объектов здравоохранения.



Источник также сообщил, что эвакуация для проверки сообщений была минимальной, в общей сложности было эвакуировано не более 5 тысяч человек. При проверке ни одно сообщение о минировании не подтвердилось.