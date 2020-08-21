21 августа. Mossovetinfo.ru – В четверг, 20 августа, в Москве «заминировали» все станции метро и все аэропорты московского авиаузла, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По данным источника, анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в отношении почти 2 тысяч объектов. Помимо станций метро и аэропортов, сообщения касались десятков районных судов и объектов здравоохранения.
Источник также сообщил, что эвакуация для проверки сообщений была минимальной, в общей сложности было эвакуировано не более 5 тысяч человек. При проверке ни одно сообщение о минировании не подтвердилось.
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