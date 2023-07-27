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Происшествия     02.08.2023 12:42

В деловом центра «Москва-Сити» полиция ликвидировала кол-центр мошенников

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Теги:  Москва-Сити  деловой центр  мошенники  колл-центр  криптовалюта  полиция  дело  задержание 

2 августа — Mossovetinfo.ru — Задержаны подозреваемые в серии мошенничеств под предлогом покупки криптовалюты, " в кол-центре, который располагался в одном из офисов здания делового центра «Москва-Сити», а также в жилищах задержанных проведены обыски", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для приобретения криптовалюты "предлагалось перечислить сумму в рублях по реквизитам банковской карты. При этом для звонков использовался телефонный номер, зарегистрированный на гражданина Республики Молдова, а банковский счет был открыт на имя гражданина Украины. Получив перевод, аферисты покупали биткоины, предоставляли клиенту доказательства успешной сделки, после чего похищали криптовалюту и переставали выходить на связь", — отмечается в сообщении.

Серия мошенничеств пресечена "сотрудниками ГУ МВД России по Ставропольскому краю совместно с коллегами из ГУУР МВД России и ЦИБ ФСБ России", задержание проходило при поддержке сотрудников Росгвардии, "обнаружены и изъяты компьютерная техника, средства связи, банковские карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение", "следователем ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю участникам организованной группы предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ", "в отношении девяти фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – в виде запрета определенных действий"", "проводится проверка задержанных на причастность к аналогичным преступлениям, которые совершены с 2020 по 2022 год в отношении жителей разных регионов России и причинили ущерб на сумму более 30 млн рублей", — отмечается в сообщении.

Накануне  мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что "несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв м.".

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Теги: 
Москва-Сити  деловой центр  мошенники  колл-центр  криптовалюта  полиция  дело  задержание 

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