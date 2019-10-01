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Происшествия     01.10.2019 18:14

В Госдуме объявлена эвакуация

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Теги:  Госдума  эвакуация  ГД 

1 октября. Mossovetinfo.ru – В Государственной Думе объявлена эвакуация. Об этом ИА «Моссовет» сообщил источник в нижней палате парламента. Причины эвакуации на данный момент выясняются.

В Госдуме сейчас проходит так называемая региональная неделя, когда депутаты Госдумы проводят встречи с гражданами в регионах.

Обновлено: источники ИА «Моссовет» сообщили, что тревога была учебной.


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Теги: 
Госдума  эвакуация  ГД 

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