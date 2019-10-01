1 октября. Mossovetinfo.ru – В Государственной Думе объявлена эвакуация. Об этом ИА «Моссовет» сообщил источник в нижней палате парламента. Причины эвакуации на данный момент выясняются.
В Госдуме сейчас проходит так называемая региональная неделя, когда депутаты Госдумы проводят встречи с гражданами в регионах.
Обновлено: источники ИА «Моссовет» сообщили, что тревога была учебной.
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