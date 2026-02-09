 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     12.02.2026 18:34

В Истре возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в результате пожара - СК

12 февраля — Mossovetinfo.ru — Тело 8-летнего мальчика осле ликвидации пожара обнаружено в частном доме, расположенном в деревне Бабкино городского округа Истра Московской Области. Также в медицинское учреждение госпитализирована его 12-летняя сестра с ожогами разной степени тяжести, - сообщает следком Московской области.

«По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.109 УК РФ)», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что по предварительным данным эксперта, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети.

Фото ГСУ СК России по Московской области


