В Истре возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в результате пожара - СК

12 февраля — Mossovetinfo.ru — Тело 8-летнего мальчика осле ликвидации пожара обнаружено в частном доме, расположенном в деревне Бабкино городского округа Истра Московской Области. Также в медицинское учреждение госпитализирована его 12-летняя сестра с ожогами разной степени тяжести, - сообщает следком Московской области.



«По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.109 УК РФ)», - отмечается в сообщении.



Также сообщается, что по предварительным данным эксперта, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети.



Фото ГСУ СК России по Московской области