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Происшествия     23.05.2021 16:13

В Италии восемь человек погибли в результате крушения фуникулера

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Теги:  ЧП  Италия 

23 мая. Mossovetinfo.ru – Восемь человек погибли в Италии в северной области Пьемонт в результате крушения фуникулера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей.

ЧП произошло днем 23 мая. Канатная дорога соединяет населенный пункт Стреза и гору Монтероне. В кабине находились 10 человек. Восемь человек погибли, два ребенка госпитализированы в тежялом состоянии.

Обновлено: итальянские спасатели вытащили из-под обломков разбившейся кабины фуникулера тела 12 погибших, всего жертв может быть 13.

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Теги: 
ЧП  Италия 

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