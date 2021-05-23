16:13 Происшествия В Италии восемь человек погибли в результате крушения фуникулера
12:30 В мире В результате резкого ухудшения погоды в Китае погиб 21 участник ультрамарафона
10:54 Общество Детский омбудсмен Подмосковья предложила подумать об отмене моратория на казнь для педофилов
10:41 Мнения Охоту для развлечения нужно исключить, считают в РПЦ
15:24 Мнения Мишустин: данные – новая нефть, платина, золото XXI века
09:25 Город (Москва и область) В Москве ограничат скорость передвижения на электросамокатах
21:10 Город (Москва и область) Восемь станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года
15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек
09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление
10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется
12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне