1 апреля. Mossovetinfo.ru – В ходе рейда по обеспечению безопасности таксомоторных перевозок и приведению деятельности перевозчиков в соответствие требованиям законодательства в данной сфере, московские полицейские задержали 18 таксистов, находившихся в розыске, сообщается на официальном сайте столичного главка МВД.
Кроме того, было выявлено 31 преступление и раскрыто 43 преступления, совершенных водителями такси.
Всего было проверено 11 393 водителя такси. 3698 таксистов было поставлено на учет, 898 привлечено к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, было составлено 54 758 административных материалов в отношении субъектов пассажирских перевозок.
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