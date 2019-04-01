1 апреля. Mossovetinfo.ru – В ходе рейда по обеспечению безопасности таксомоторных перевозок и приведению деятельности перевозчиков в соответствие требованиям законодательства в данной сфере, московские полицейские задержали 18 таксистов, находившихся в розыске, сообщается на официальном сайте столичного главка МВД.



Кроме того, было выявлено 31 преступление и раскрыто 43 преступления, совершенных водителями такси.



Всего было проверено 11 393 водителя такси. 3698 таксистов было поставлено на учет, 898 привлечено к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, было составлено 54 758 административных материалов в отношении субъектов пассажирских перевозок.