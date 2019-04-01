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Происшествия     01.04.2019 17:29

В ходе рейда по безопасности работы такси в Москве задержано 18 человек, находившихся в розыске

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Теги:  полиция  такси  задержание  рейд 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – В ходе рейда по обеспечению безопасности таксомоторных перевозок и приведению деятельности перевозчиков в соответствие требованиям законодательства в данной сфере, московские полицейские задержали 18 таксистов, находившихся в розыске, сообщается на официальном сайте столичного главка МВД.

Кроме того, было выявлено 31 преступление и раскрыто 43 преступления, совершенных водителями такси.

Всего было проверено 11 393 водителя такси. 3698 таксистов было поставлено на учет, 898 привлечено к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, было составлено 54 758 административных материалов в отношении субъектов пассажирских перевозок.


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Теги: 
полиция  такси  задержание  рейд 

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