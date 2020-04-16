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Происшествия     16.04.2020 15:05

В Красноярске задержан подросток, собиравшийся напасть на школу

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Теги:  ФСБ  Красноярск  вооруженное нападение  школа  подросток  задержание 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – В Красноярске задержан подросток, который планировал совершить вооруженное нападение на школу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

У подростка 2006 года рождения были изъяты обрез охотничьего ружья, патроны, самодельные взрывные устройства, средства связи, а также дневниковые записи с информацией о планируемом нападении.

Все изъятое направлено на экспертизы, по итогам которых будет принято решение процессуальное решение.


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Теги: 
ФСБ  Красноярск  вооруженное нападение  школа  подросток  задержание 

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