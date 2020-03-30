Другие материалы
-
Происшествия
30.03.2020, 12:02
В Москве за сутки зафиксировано 212 новых случаев заражения коронавирусом.
30 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки зафиксировано 212 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом. Всего в Москве выявлено 12...
-
Происшествия
30.03.2020, 12:02
В России подтверждено 1836 случаев заражения коронавирусом
30 марта. Mossovetinfo.ru – Коронавирус подтвержден в России у 1836 человек, за сутки зафиксировано 302 новых случаев. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и рас...
-
Происшествия
30.03.2020, 11:33
В Крыму возбудили первое уголовное дело за нарушение карантина
30 марта. Mossovetinfo.ru – В Крыму возбудили первое уголовное дело за нарушение карантина по коронавирусу и заражение коронавирусной инфекцией сотрудника медицинского центра, сообщил замначальника...