30 марта. Mossovetinfo.ru – В Крыму возбудили первое уголовное дело за нарушение карантина по коронавирусу и заражение коронавирусной инфекцией сотрудника медицинского центра, сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.



Сообщается, что мужчина, у которого уже было подтверждено заражение коронавирусом не соблюдал режим самоизоляции и заразил сотрудника медцентра.



В Крыму выявлено 15 случаев заражения короновирусной инфекцией. Кроме того, еще 5 случаев выявлено в Севастополе. Под медицинским наблюдением находится 2 873 человека, из них на самоизоляции - 2 801, в стационарах - 62, в обсерваторах - 10 человек. Последний случай стал