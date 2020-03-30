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Происшествия     30.03.2020 11:33

В Крыму возбудили первое уголовное дело за нарушение карантина

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Теги:  Крым  коронавирус  уголовное дело 

30 марта. Mossovetinfo.ru – В Крыму возбудили первое уголовное дело за нарушение карантина по коронавирусу и заражение коронавирусной инфекцией сотрудника медицинского центра, сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

Сообщается, что мужчина, у которого уже было подтверждено заражение коронавирусом не соблюдал режим самоизоляции и заразил сотрудника медцентра.

В Крыму выявлено 15 случаев заражения короновирусной инфекцией. Кроме того, еще 5 случаев выявлено в Севастополе. Под медицинским наблюдением находится 2 873 человека, из них на самоизоляции - 2 801, в стационарах - 62, в обсерваторах - 10 человек. Последний случай стал


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Теги: 
Крым  коронавирус  уголовное дело 

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