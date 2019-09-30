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Происшествия     30.09.2019 13:22

В Московском регионе пресечена деятельность преступного сообщества, оборот которого составлял около 300 млн рублей в месяц

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Теги:  МВД 

30 сентября. Mossovetinfo.ru – В Московском регионе пресечена деятельность преступного сообщества, незаконный оборот которого составлял около 300 миллионов рублей в месяц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД.

Преступное сообщество состояло из самостоятельных структурных подразделений, в которую входило около 30 соучастников. Участники сообщества более 10 лет занимались обналичиваем денег и брали за это комиссию в размере 11-13%.

Были возбуждены уголовные дела по статьям 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

Шестеро фигурантов дела заключены под стражу, в отношении 25 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Теги: 
МВД 

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