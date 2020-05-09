9 мая. Mossovetinfo.ru – В московской больнице № 50 произошел пожар, один человек погиб, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.



Пожар произошел в шестиэтажном лечебном корпусе больницы. Он возник на первом этаже здания, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией.



В настоящее время пожар ликвидирован, идет проветривание помещений.