30 марта. Mossovetinfo.ru – В Московской области за прошедшие сутки выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.



Таким образом, количество случаев заражения в Подмосковье достигло 119.



Всего по России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом. Из них 1226 случаев зафиксировано в Москве.



В связи с распространением коронавируса в Московской области с 30 марта введено ограничение на передвижение по региону.