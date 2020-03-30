30 марта. Mossovetinfo.ru – В Московской области за прошедшие сутки выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Таким образом, количество случаев заражения в Подмосковье достигло 119.
Всего по России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом. Из них 1226 случаев зафиксировано в Москве.
В связи с распространением коронавируса в Московской области с 30 марта введено ограничение на передвижение по региону.
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