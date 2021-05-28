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Происшествия     28.05.2021 10:00

В Москве арестовали мужчину, пристававшего к девушкам в метро

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Теги:  метро  мелкое хулиганство  суд  арест 

28 мая. Mossovetinfo.ru — В Москве арестован молодой человек, который приставал к девушкам в метро, сообщается на официальном сайте ГУВД Москвы.

В полицию обратилась 18-летняя москвичка, которая попросила привлечь к ответственности неизвестного мужчину, пристававшего к ней в вагоне Таганско-Краснопресненской линии метро.

Личность мужчины была установлена, им оказался 19-летний москвич. На следующий день он был задержан на станции метро «Пушкинская». По его словам, подобные действия он совершал неоднократно.

На задержанного был составлен протокол о мелком хулиганстве, суд арестовал его на 10 суток.

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Теги: 
метро  мелкое хулиганство  суд  арест 

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