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Происшествия     09.03.2019 21:46

В Москве из офиса украли сумку с 2,4 миллиона рублей

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Теги:  кража 

9 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве из офиса украли сумку с 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

Обокрали cсоветника генерального директора одной из московских фирм. 7 марта неизвестный совершил кражу сумки из помещения офиса. Там находились 40 тысяч рублей и 32 тысячи евро.

Суммарно материальный ущерб составил 2,4 миллиона рублей.


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Теги: 
кража 

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