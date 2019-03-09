9 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве из офиса украли сумку с 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
Обокрали cсоветника генерального директора одной из московских фирм. 7 марта неизвестный совершил кражу сумки из помещения офиса. Там находились 40 тысяч рублей и 32 тысячи евро.
Суммарно материальный ущерб составил 2,4 миллиона рублей.
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