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Происшествия     23.06.2023 13:18

В Москве хирурги спасли проглотившего 15 магнитных шариков двухлетнего мальчика

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Теги:  магнитные шарики  мелкие предметы  дети  опасность  операция  лапаротомия 

23 июня — Mossovetinfo.ru — Врачи в московской больнице Сперанского спасли двухлетнего ребенка, который проглотил 15 магнитных шариков. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Сообщается, что ребенок стал отказываться от еды и жаловался на сильные боли в животе, поэтому было решено обратиться за медицинской помощью. Рентгенография показала наличие инородных предметов в брюшной полости - 15 шариков от магнитного конструктора, которые «оказавшись в желудочно-кишечном тракте, соединились в кольцо, передавили часть подвздошной кишки и повредили питающие ее сосуды».

Хирурги приняли решение о проведении экстренной открытой операции - лапаротомии. «Врачи освободили передавленные петли кишечника, зашили перфорированные участки и удалили омертвевший участок подвздошной кишки», - говорится в сообщении.

Послеоперационный период протекал без особенностей, через две недели ребенка выписали домой, отмечается в сообщении Депздрава.

«Чаще всего с инородными предметами в желудке поступают пациенты до трех лет. Как правило, дети глотают монеты, реже батарейки. Однако особую опасность представляют именно магнитные шарики, поскольку они притягиваются друг к другу, зажимают петли кишки в разных местах, а также часто приводят к множественной перфорации», - подчеркнули в пресс-службе Депздрава.

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Теги: 
магнитные шарики  мелкие предметы  дети  опасность  операция  лапаротомия 

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