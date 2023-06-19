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Происшествия
23.06.2023, 13:18
В Москве хирурги спасли проглотившего 15 магнитных шариков двухлетнего мальчика
23 июня — Mossovetinfo.ru — Врачи в московской больнице Сперанского спасли двухлетнего ребенка, который проглотил 15 ...
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Происшествия
21.06.2023, 18:55
Об организации работы по помощи людям после прорыва Каховской ГЭС – доклад главы МЧС
21 июня — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин 21 июня по видеосвязи провёл совещание с членами Правител...
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Происшествия
19.06.2023, 19:07
Биткойны на 1,6 млрд рублей изъяты судом у экс начальника следователей Тверского района Москвы Тамбиева
19 июня — Mossovetinfo.ru — Никулинский суд Москвы постановил изъять биткоины у бывшего следователя Следственного к...