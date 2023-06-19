В Москве хирурги спасли проглотившего 15 магнитных шариков двухлетнего мальчика

23 июня — Mossovetinfo.ru — Врачи в московской больнице Сперанского спасли двухлетнего ребенка, который проглотил 15 магнитных шариков. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.



Сообщается, что ребенок стал отказываться от еды и жаловался на сильные боли в животе, поэтому было решено обратиться за медицинской помощью. Рентгенография показала наличие инородных предметов в брюшной полости - 15 шариков от магнитного конструктора, которые «оказавшись в желудочно-кишечном тракте, соединились в кольцо, передавили часть подвздошной кишки и повредили питающие ее сосуды».



Хирурги приняли решение о проведении экстренной открытой операции - лапаротомии. «Врачи освободили передавленные петли кишечника, зашили перфорированные участки и удалили омертвевший участок подвздошной кишки», - говорится в сообщении.



Послеоперационный период протекал без особенностей, через две недели ребенка выписали домой, отмечается в сообщении Депздрава.



«Чаще всего с инородными предметами в желудке поступают пациенты до трех лет. Как правило, дети глотают монеты, реже батарейки. Однако особую опасность представляют именно магнитные шарики, поскольку они притягиваются друг к другу, зажимают петли кишки в разных местах, а также часто приводят к множественной перфорации», - подчеркнули в пресс-службе Депздрава.