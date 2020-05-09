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Происшествия     09.05.2020 14:48

В Москве на акции в честь Дня Победы задержали депутатов Мосгорудмы от КПРФ

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Теги:  День Победы  акции  депутаты  задержание 

9 мая. Mossovetinfo.ru – Ряд депутатов Мосгордумы от КПРФ был задержан на Пушкинской площади в Москве на акции ко Дню Победы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря фракции Никиту Попова.

Сообщается, что среди задержанных депутаты Николай Зубрилин, Павел Тарасов, Виктор Максимов и Олег Шереметьев. Также задержаны еще несколько человек, их количество Попов не уточнил.

По словам Николая Зубрилина, задержание происходило без объяснения причин. Вместе с депутатами задержали их помощников, а также журналистов. На всех задержанных оформляются протоколы.

В свою очередь ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что задержание участников акции произошло из-за нарушения режима самоизоляции и несоблюдение социального дистанцирования.


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Теги: 
День Победы  акции  депутаты  задержание 

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