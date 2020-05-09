9 мая. Mossovetinfo.ru – Ряд депутатов Мосгордумы от КПРФ был задержан на Пушкинской площади в Москве на акции ко Дню Победы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря фракции Никиту Попова.



Сообщается, что среди задержанных депутаты Николай Зубрилин, Павел Тарасов, Виктор Максимов и Олег Шереметьев. Также задержаны еще несколько человек, их количество Попов не уточнил.



По словам Николая Зубрилина, задержание происходило без объяснения причин. Вместе с депутатами задержали их помощников, а также журналистов. На всех задержанных оформляются протоколы.



В свою очередь ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что задержание участников акции произошло из-за нарушения режима самоизоляции и несоблюдение социального дистанцирования.