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Происшествия
12.11.2026, 22:25
В Москве по делу о взяточничестве задержан экс-директор Театра сатиры Нестратов
12 ноября — Mossovetinfo.ru — Следователи задержали бывшего директора Московского академического театра сатиры Пав...
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Происшествия
10.11.2026, 17:38
День траура объявят в Болгарии в среду в связи с гибелью людей в массовых ДТП
10 ноября — Mossovetinfo.ru — День траура будет объявлен днем в Болгарии 11 ноября, в среду, в связи с гибелью людей в м...
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Происшествия
08.11.2026, 07:47
Полиция проинформировали о проведении профилактических мероприятий в центре Москвы
8 ноября — Mossovetinfo.ru — Столичная полиция поздно вечером 7 ноября распространили информацию о проведении профи...