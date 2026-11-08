В Москве по делу о взяточничестве задержан экс-директор Театра сатиры Нестратов

12 ноября — Mossovetinfo.ru — Следователи задержали бывшего директора Московского академического театра сатиры Павла Нестратова, которому предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из правоохранительных органов.



"В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Нестратов, с ним проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято решение об избрании меры пресечения. Следствие будет настаивать на аресте фигуранта», - сказал собеседник агентства.



Нестратов покинул пост директора театра в августе этого года.



Задержанному предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Санкция вмененной Нестратову статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.



По информации Агентства городских новостей «Москва» уголовное дело в отношении Нестратова расследует Главное управление СК России по Москве. Подробности дела официально не раскрываются.