22 апреля. Mossovetinfo.ru – Картина Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня», стоимость которой составляет более 2 миллионов рублей, пропала в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в полиции.
О пропаже картины заявил директор «Научно-исследовательской независимой экспертизы имени П. М. Третьякова» Александр Чваль. По словам Чваля, картина была передана по расписке, в которой стоимость картины оценивалась в 2 миллионов 240 тысяч рублей по курсу на день передачи. После этого картина пропала.
Позднее Чваль обнаружил, что картина выставлена на продажу на сайте аукционного дома «Литфонд» за 2,6 миллиона рублей.
Полиция проводит проверку по факту обращения.
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