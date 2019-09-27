27 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве арестованы девять исламистов, собиравших деньги на финансирование терроризма, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.



По данным следствия, организатор группы вступил в организацию «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России) находясь в Египте. В 2015 году он вернулся в Россию, где занялся поиском лиц, желающих финансировать терроризм. С этой целью он создал группу в одном из приложений телефона, куда стал приглашать проверенных лиц. Всего в этой группе зарегистрировались около 30 человек.



Организатор группы собирал деньги на свои банковские карты, после чего перечислял их лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе формирований террористов. Деньги использовались на материально-техническое обеспечение подразделений ИГ, а также на подготовку и проведение терактов.



С каждым из участников группы организатор проводил личные беседы, выезжая для этого в Подмосковье. Он заставлял их принимать присягу на верность ИГ. Участники группы должны были переводить средства на поддержку террористов ежемесячно.



Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и МВД установили связи организатора и его соучастников. Они были задержаны и дали признательные показания. Обыски и задержания по данному делу были проведены в Москве, а также в Московской области, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике. Расследование дела продолжается.