27 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве арестованы девять исламистов, собиравших деньги на финансирование терроризма, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.
По данным следствия, организатор группы вступил в организацию «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России) находясь в Египте. В 2015 году он вернулся в Россию, где занялся поиском лиц, желающих финансировать терроризм. С этой целью он создал группу в одном из приложений телефона, куда стал приглашать проверенных лиц. Всего в этой группе зарегистрировались около 30 человек.
Организатор группы собирал деньги на свои банковские карты, после чего перечислял их лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе формирований террористов. Деньги использовались на материально-техническое обеспечение подразделений ИГ, а также на подготовку и проведение терактов.
С каждым из участников группы организатор проводил личные беседы, выезжая для этого в Подмосковье. Он заставлял их принимать присягу на верность ИГ. Участники группы должны были переводить средства на поддержку террористов ежемесячно.
Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и МВД установили связи организатора и его соучастников. Они были задержаны и дали признательные показания. Обыски и задержания по данному делу были проведены в Москве, а также в Московской области, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике. Расследование дела продолжается.
12:32 Происшествия В Москве пресекли деятельность девяти исламистов, собиравших деньги на теракты
11:55 Власть Родовой сертификат с 2020 года вырастет до 12 тысяч рублей
11:24 Происшествия Суд в Подмосковье приговорил члена банды к 17 годам заключения за убийства
10:48 Город (Москва и область) Московский фонд дольщиков будет формироваться только на городские деньги - Хуснуллин
10:33 В России В России отмечен резкий рост звонков клиентам банков с мошеннической подменой номеров
21:51 Общество Какой будет погода в Москве с 23 по 29 сентября
14:44 Город (Москва и область) Программа фестиваля «Круг света» - 2019
21:54 Власть В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах
19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы
18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва