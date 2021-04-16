Происшествия 17.04.2021, 11:01 ФСБ задержала в Санкт-Петербурге украинского дипломата

17 апреля. Mossovetinfo.ru – Украинский дипломат задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ФСБ. Задержанный - консул генконсульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сососню...