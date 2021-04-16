Другие материалы
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Происшествия
19.04.2021, 10:02
В Москве произошел пожар в воинской части, рядом находятся баллоны с кислородом и бутаном
19 апреля. Mossovetinfo.ru — На северо-востоке Москвы произошел пожар в гаражных боксах воинской части, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. Сообщается, что в загор...
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Происшествия
17.04.2021, 11:01
ФСБ задержала в Санкт-Петербурге украинского дипломата
17 апреля. Mossovetinfo.ru – Украинский дипломат задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ФСБ. Задержанный - консул генконсульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сососню...
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Происшествия
16.04.2021, 21:05
Сбой в движении поездов произошел вечером 16 апреля на серой ветке метро
16 апреля. Mossovetinfo - Сбой в движении поездов произошел вечером 16 апреля на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщили а пресс-службе подземки. Нет движения поездов от «Боровицко...