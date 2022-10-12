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Происшествия     12.10.2022 07:39

В Москве СК отмечает рост числа поступающих обращений граждан по вопросам некачественного оказания медицинской помощи

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Теги:  Следственный комитет  Бастрыкин  совещание  контроль  эффективность  медицина  СМИ 

12 октября, Mossovetinfo.ru - 11 октября в ходе оперативного совещания в режиме видео-конференц-связи Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин заслушал доклады руководителей СУ СК России по Краснодарскому краю, СУ СК России по Волгоградской области, СУ СК России по Белгородской области, ГСУ СК России по городу Москве по проблеме ненадлежащего оказания медицинской помощи, - сообщает Следственный комитет России.

"Отмечен повсеместный рост числа поступающих обращений граждан по вопросам некачественного оказания медицинской помощи в указанных регионах, при этом число направленных в суд уголовных дел остается крайне незначительным", - отмечается в сообщении СК РФ.

На совещании отмечено, что в указанных регионах имеющиеся недоработки в данной сфере "во многом обусловлены ненадлежащим исполнением указаний главы ведомства относительно алгоритма назначения и проведения судебно-медицинских экспертиз по этой категории уголовных дел".

В 2022 году следственными органами направлено в суд 117 уголовных дел в отношении 133 недобросовестных специалистов этой сферы. Также в органы здравоохранения внесены представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, по результатам рассмотрения которых 231 медработник привлечен к дисциплинарной ответственности.

Также Председатель СК России заслушал доклады подчиненных о происшествиях в ряде регионов, имевших резонанс в СМИ, а также в связи с обращениями граждан на его имя и дал ряд конкретных указаний и определил сроки их исполнения

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Теги: 
Следственный комитет  Бастрыкин  совещание  контроль  эффективность  медицина  СМИ 

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