9 августа. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело возбуждено в Москве в отношении полицейских из-за подброса наркотиков. Как сообщает РБК, дело возбудило МВД в отношении трех полицейских.
Отмечается, что 26 июня полицейские остановили автомобиль под предлогом проверки документов, незаконно провели личный досмотр двоих пассажиров и подбросили одному из них пакет с белым порошком.
Пассажирам, которые не согласились с действиями полицейских, нанесли телесные повреждения, а от гражданина, которому подбросили «наркотики», путем обмана получили 300 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности.
Уголовное дело заведено по двум статьям, Речь идет о превышении полномочий с применением насилия и мошенничестве с использованием служебного положения.
Официального комментария МВД на данный момент нет.
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