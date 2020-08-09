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Происшествия     09.08.2020 16:27

В Москве в отношении полицейских возбудили дело из-за подброса наркотиков

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Теги:  наркотики  уголовное дело  полиция  МВД 

9 августа. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело возбуждено в Москве в отношении полицейских из-за подброса наркотиков. Как сообщает РБК, дело возбудило МВД в отношении трех полицейских.

Отмечается, что 26 июня полицейские остановили автомобиль под предлогом проверки документов, незаконно провели личный досмотр двоих пассажиров и подбросили одному из них пакет с белым порошком.

Пассажирам, которые не согласились с действиями полицейских, нанесли телесные повреждения, а от гражданина, которому подбросили «наркотики», путем обмана получили 300 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности.

Уголовное дело заведено по двум статьям, Речь идет о превышении полномочий с применением насилия и мошенничестве с использованием служебного положения.

Официального комментария МВД на данный момент нет.


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Теги: 
наркотики  уголовное дело  полиция  МВД 

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