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Происшествия     27.06.2021 13:42

В Москве во время футбола на матче ЛФЛ умер неизвестный футболист

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Теги:  Москва  футбол  футболист  смерть  ЛФЛ 

27 июня. Mossovetinfo.ru – В субботу вечером в Москве в матче ЛФЛ Юго-Запад умер игрок. Президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов подтвердил информацию Sport24 и отметил, что до сих пор не могут выяснить кто этот футболист.

Смирнов сообщил, что в настоящее время выясняются подробности. «Мы пока сами выясняем подробности. Это произошло вчера вечером. Произошло примерно то же самое, что было и с Эриксеном. Причем человек потерял сознание в самом начале игры, то есть не было ни стыков, ни усталости, как таковой».

Умершего игрока не было в заявке. «Причины смерти мы не знаем. Мы до сих пор не можем выяснить кто это. Его не было в заявке, то есть это был подставной игрок, если можно так сказать. Это редчайший случай в нашей лиге. Сейчас мы выясняем кто это. Вроде бы его друг пригласил сыграть», - сказал Президент ЛФЛ.

Пока ехал вызванный реанимобиль, первую необходимую помощь футболист получил от медиков находящихся на поле.

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Теги: 
Москва  футбол  футболист  смерть  ЛФЛ 

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