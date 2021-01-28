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Происшествия     28.01.2021 17:19

В Москве возбудили еще два уголовных дела по итогам несанкционированной акции 23 января

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Теги:  СК РФ  акции протеста  уголовные дела 

28 января. Mossovetinfo.ru – Еще два уголовных дела о нападении на сотрудников правоохранительных органов возбуждено в Москве по итогам несанкционированной акции оппозиции 23 января, сообщается на официальном сайте столичного ГСУ СК РФ.

Одно уголовное дело возбуждено в отношении девушки 1985 года рождения. По версии следствия она в ходе акции нанесла сотруднику полиции несколько ударов в область туловища. В ходе допроса она полностью признала свою вину.

Еще одно дело возбуждено в отношении уроженца Псковской области, который, по версии следствия, бросил в бойца Росгвардии специальное ограждение.

Оба фигуранта задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

В субботу, 23 января, в Москве и ряде других городов России прошли акции оппозиции в поддержку Алексея Навального. В ходе акций было задержано до 3435 человек. По итогам акций СК возбудил 21 уголовное дело.

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Теги: 
СК РФ  акции протеста  уголовные дела 

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