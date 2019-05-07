7 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ задержали в Москве семерых членов националистической организации, причастных к совершению экстремистских насильственных преступлений, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
Сообщается, что лидеры и члены группировки проповедовали националистическую идеологию, вербовали в организацию новых членов, разжигали межрасовую рознь. Кроме того, члены группировки совершили ряд нападений по националистическим мотивам на территории Москвы, Владимира и Рязани.
На квартирах задержанных проведены обыски, изъяты травматическое и холодное оружие, снаряжение, магнитные носители, на которых содержится подтверждение участия задержанных в преступлениях, а также печатная атрибутика националистического содержания.
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