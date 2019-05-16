16 мая. Mossovetinfo.ru – Мужчина, подозреваемый в финансировании терроризма задержан в Москве в результате совместных действий сотрудников ФСБ и СК РФ, сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.



По данным следствия, в период с января 2015 года по май 2019 года подозреваемый с помощью банковских карт осуществлял сбор средств и их передачу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», а также основателю исламского фонда «Мухаджирун» Исраилу Ахмеднабиеву. В общей сложности террористам было передано около 50 миллионов рублей.



В квартире задержанного был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены банковские карты, использовавшиеся для перевода денег, средства передачи информации, запрещенная литература и экстремистская атрибутика.



Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Следователи изучают сведения о движении денежных средств, контакты задержанного с террористами, анализ полученной переписки и данные о телефонных переговорах. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение.