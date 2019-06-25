25 июня. Mossovetinfo.ru – Полиция в Басманном районе Москвы задержала молодого человека, которые подозревается в том, что отравил более 20 человек газировкой после чего ограбил их, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



В квартире подозреваемого в ходе обыска были обнаружены свертки с белым порошком. С подозреваемым работают следователи, устанавливается точно число пострадавших.



Ранее в СМИ появились сообщения, что неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, после чего грабят их. Ограбления происходили в сквере возле метро «Чистые пруды», в Яме, в парке «Горка», и в баре «Зинзивер». Известно, что за месяц жертвами подобных преступлений стали не менее 24 человек.