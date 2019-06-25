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Происшествия     25.06.2019 08:17

В Москве задержан подозреваемый в отравлении более 20 человек

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Теги:  полиция  отравление  грабеж  задержание 

25 июня. Mossovetinfo.ru – Полиция в Басманном районе Москвы задержала молодого человека, которые подозревается в том, что отравил более 20 человек газировкой после чего ограбил их, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В квартире подозреваемого в ходе обыска были обнаружены свертки с белым порошком. С подозреваемым работают следователи, устанавливается точно число пострадавших.

Ранее в СМИ появились сообщения, что неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, после чего грабят их. Ограбления происходили в сквере возле метро «Чистые пруды», в Яме, в парке «Горка», и в баре «Зинзивер». Известно, что за месяц жертвами подобных преступлений стали не менее 24 человек.


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Теги: 
полиция  отравление  грабеж  задержание 

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