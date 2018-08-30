30 августа. Mossovetinfo.ru – Сотрудники полиции задержали в Москве иностранца, который похитил 2-4 летнюю девушку и требовал за ее возвращение более 180 тысяч долларов, сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Москве.
В полицию обратилась 61-летняя москвичка, которая сообщила, что ей позвонил неизвестный, который сообщил, что похитил ее дочь и потребовал за возвращение девушки более 180 тысяч долларов. Полицейские установили и обнаружили машину подозреваемого и увидели, что в ней происходит борьба. Увидев полицейских, подозреваемый выпустил девушку, а сам попытался скрыться. В ходе преследования сотрудники полиции применили табельное оружие. Подозреваемый получил ранение и был задержан. Он оказался приезжим из ближнего зарубежья. После задержания его доставили в медицинское учреждение.
Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Следствие намеренно ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
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