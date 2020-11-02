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Происшествия     02.11.2020 15:10

В Москве загорелся склад с газовыми баллонами

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Теги:  пожар 

2 ноября. Mossovetinfo.ru – На юге Москвы, на улице Газопровод загорелся склад с газовыми баллонами, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.

По предварительной информации, на складе хранятся газовые баллоны общим объемом 600 кубических метров. На складе происходят взрывы. Людей просят покинуть близлежащие улицы, пожарные защищают соседние здания, пожару присвоен второй ранг сложности.

В настоящее время пожар локализован на площади 300 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.


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Теги: 
пожар 

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