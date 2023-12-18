В новогоднюю ночь во Франции сожгли 745 автомобилей

1 января — Mossovetinfo.ru — Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей, полиция в ходе беспорядков задержала более 380 человек. Об этом сообщил в соцсетях глава МВД Жеральд Дарманен.



В ходе подавления беспорядков травмы получили около 40 сотрудников полиции Франции, в основном от использованной против них пиротехники. При этом глава МВД Франции отметил, что нынешняя ночь в целом прошла спокойнее, чем годом ранее.