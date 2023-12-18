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Происшествия
01.01.2024, 14:13
В новогоднюю ночь во Франции сожгли 745 автомобилей
1 января — Mossovetinfo.ru — Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей, полиция в ходе беспорядков задержал...
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Происшествия
19.12.2023, 08:13
В китайской провинции Ганьсу в результате землетрясения погибли 105 человек
19 декабря — Mossovetinfo.ru — В китайской провинции Ганьсу в результате землетрясения погибли 105 человек, сообщает ...
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Происшествия
18.12.2023, 18:48
Суд арестовал 51 участника конфликта у «Садовода»
18 декабря — Mossovetinfo.ru — Люблинский районный суд Москвы назначил административный арест 51 участнику конфликт...