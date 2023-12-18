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Происшествия     01.01.2024 14:13

В новогоднюю ночь во Франции сожгли 745 автомобилей

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Теги:  Франция  беспорядки  автомобили  поджоги  полиция  задержания 

1 января — Mossovetinfo.ru — Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей, полиция в ходе беспорядков задержала более 380 человек. Об этом сообщил в соцсетях глава МВД Жеральд Дарманен.

В ходе подавления беспорядков травмы получили около 40 сотрудников полиции Франции, в основном от использованной против них пиротехники. При этом глава МВД Франции отметил, что нынешняя ночь в целом прошла спокойнее, чем годом ранее.

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Карта места

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Теги: 
Франция  беспорядки  автомобили  поджоги  полиция  задержания 

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